مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 أبريل والقنوات الناقلة

في اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، ستكون هناك مجموعة من المباريات الرياضية المثيرة في عدة مسابقات حول العالم. تشمل هذه المباريات:

في الدوري الإنجليزي:

– مباراة بورنموث ضد برايتون في الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2.

– مباراة توتنهام ضد آرسنال في الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1.

– مباراة نوتينجهام فورست ضد مانشستر سيتي في الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

في الدوري الإسباني:

– مباراة قاديش ضد ريال مايوركا في الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.

– مباراة غرناطة ضد أوساسونا في الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

– مباراة فياريال ضد رايو فاليكانو في الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

– مباراة ريال بيتيس ضد إشبيلية في الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

في الدوري الإيطالي:

– مباراة انتر ميلان ضد تورينو في الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.

– مباراة بولونيا ضد أودينيزي في الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.

– مباراة أتلانتا ضد إمبولي في الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 2.

– مباراة نابولي ضد روما في الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

– مباراة فيورنتينا ضد ساسولو في الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

في الدوري الألماني:

– مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد يونيون برلين في الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1.

– مباراة ماينز 05 ضد كولن في الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

– مباراة دارمشتات 98 ضد هايدنهايم في الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

في الدوري الفرنسي:

– مباراة ميتز ضد ليل في الساعة 2 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 4.

– مباراة كليرمون فوت 63 ضد ستاد ريمس في الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3.

– مباراة لوريان ضد تولوز في الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

– مباراة ستراسبورج ضد نيس في الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

– مباراة رين ضد ستاد بريست في الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

– مباراة ليون ضد موناكو في الساعة 7 مساءً.

– مباراة مارسيليا ضد لانس في الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

في كأس الكونفيدرالية الأفريقية:

– مباراة دريمز ضد الزمالك في الساعة 7 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

– مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة الجزائري في الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.