مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستطونون متطرفون اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في سادس أيام عيد الفصح اليهودي.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن عددًا من المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، بالتزامن مع اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وأضافت الوكالة الفلسطينية، أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

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ووفق الوكالة ، “كانت منظمات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم “القربان” خلال عيد الفصح اليهودي”.