نتنياهو يخشى من إصدار الجنائية الدولية أوامر باعتقاله

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخشى من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر باعتقاله بتهم ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأفاد موقع “والا” العبري، أن الولايات المتحدة تبذل جهدًا دبلوماسيًا كبيرًا لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

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وأوضح الموقع العبري، أن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون بمثابة تدهور واسع في مكانة إسرائيل الدولية.

وأشار الموقع، إلى أنه من المحتمل صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية في أي وقت قريب، مضيفًا أنها ربما تصدر هذا الأسبوع.