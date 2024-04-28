مديرة صندوق النقد الدولي: نجاح رؤية السعودية 2030 مثال على قدرة تحول الدول

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، خلال جلسة لمنتدى الاقتصاد العالمي بعنوان: “رؤية جديدة للتنمية العالمية”، في الرياض اليوم الأحد، إن نجاح “رؤية 2030” في السعودية مثال واضح على قدرة الدول على التحول.

وأضافت، أن الاقتصاد العالمي أثبت صلابته في التعامل مع الأزمات أمام الصدمات المتكررة، وهو ما يعود إلى اتخاذ الدول- بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 وأزمة آسيا من قبل- على محمل الجد وجود سياسيات ضريبية سليمة مع إدارة المالية العامة بشكل مسؤول وخلق ظروف مناسبة لنمو القطاع الخاص.

وأشارت غورغييفا، إلى أن العالم يواجه مشكلتين، الأولى أنه رغم النمو الاقتصادي 3.2% العام الماضي لكنه ضعيف مقارنة بالمعايير تاريخياً، والمشكلة الثانية، هو الشرخ الكبير بين بلدان العالم حيث يحقق بعضها نموا جيدا وبعضها متأخر كثيراً، وإذا لم نحل المشكلتين سنواجه مصاعب كبيرة في المستقبل، وقد يتذكرنا التاريخ بأن هذا العقد غير مستقر ونحتاج أن يوصف تاريخياً بأنه عقد التحولات.

وأكدت على ضرورة الاستمرار في بناء قوة الاقتصاد والمسؤولية تجاه المالية العامة والسياسات النقدية ولا بديل عن ذلك.