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فريق التحرير

28 أبريل 2024

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال صعود السلالم

رياضة
تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال صعود السلالم

أظهرت دراسة حديثة أن صعود السلالم بدلاً من استخدام المصعد يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يصعدون السلالم بانتظام لديهم خطر أقل بنسبة 24٪ للوفاة لأي سبب من الأسباب، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39٪، بما في ذلك النوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية.

وتُعد هذه النتائج هامة، خاصة مع ازدياد انتشار السلوكيات المستقرة وانخفاض مستويات النشاط البدني بين عامة الناس. حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من ربع البالغين حول العالم لا يحققون المستويات الموصى بها من النشاط البدني.

وتؤكد الدراسة على سهولة دمج صعود السلالم في روتيننا اليومي، حتى مع وجود فترات قصيرة من الوقت. حيث يمكن أن يكون صعود بضع درجات من السلالم بمثابة تمرين مفيد للقلب والعضلات.

و توصي الدكتورة صوفي بادوك، من جامعة إيست أنجليا، بدمج صعود السلالم في حياتنا اليومية قدر الإمكان، سواء في العمل أو المنزل أو في أي مكان آخر.

وتشير الدراسات السابقة إلى أن التمارين البسيطة مثل صعود السلالم يمكن أن توفر فوائد كبيرة لصحة القلب والعضلات.

لذا، في المرة القادمة التي تواجه فيها خيارًا بين صعود الدرج أو استخدام المصعد، تذكر أن صعود السلالم هو استثمار في صحتك و طول عمرك.

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