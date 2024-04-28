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فريق التحرير

28 أبريل 2024

“مجموعة تداول” تقر توزيعات 23% بـ 276 مليون ريال عن 2023

اقتصاد
“مجموعة تداول” تقر توزيعات 23% بـ 276 مليون ريال عن 2023

وافق مساهمو مجموعة تداول السعودية، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.3 ريال للسهم أو ما يعادل 23% من القيمة الاسمية للسهم عن العام الماضي، وفق بيان لبورصة السعودية اليوم الأحد.

ووافق مساهمو المجموعة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية والتي عقدت الخميس الماضي، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 23% من رأس المال بواقع 2.30 ريال للسهم على مساهمي الشركة عن السنة المالية 2023.

ويبلغ إجمالي التوزيعات النقدية تبلغ نحو 276 مليون ريال، موزعين على 120 مليون سهم.

وأضافت الشركة أن الأحقية تكون للمسـاهمين المالكين للأسـهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعيـة والمقيـدين في سجل مســاهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ توزيع الأرباح النقدية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل.

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