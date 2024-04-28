الرئيس الفلسطيني يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف اجتياح رفح

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، على ضرورة وجود حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في دولة فلسطينية مستقلة.

وطالب عباس، أمام الاجتماع الخاص لمنتدى الاقتصاد العالمي في الرياض، بالضغط على إسرائيل لوقف اجتياح رفح، خاصة الولايات المتحدة لأنها الدولة الوحيدة القادرة عن منع تل أبيب من ارتكاب هذه الجريمة.

اقرأ أيضًا: الرئيس الفلسطيني: نُطالب بوقف القتال ولن نقبل بتكرار النكبة عبر التهجير

وحذر من أن الهجوم على رفح التي يتواجد بها نحو 2.2 نازح فلسطيني يعني نكبة جديدة ستحل بالشعب الفلسطيني.

وشدد على أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من الضفة أو غزة وتكرار مأساتي 1948 و1967، مطالبًا بإدخال المواد الغذائية والأساسية إلى المواطنين في كافة أنحاء القطاع فورًا.

وأكد أن الأردن ومصر رفضتا بشكل قاطع ترحيل الفلسطينيين من بلادهم إلى أراضيهما، مطالبًا “دول العالم، التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالاعتراف بها فورًا أسوة باعترافها بإسرائيل، والتفاوض بعد ذلك مع إسرائيل على الحدود”.