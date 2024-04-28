خريطة اعتقال الطلاب المؤيدين لغزة في الجامعات الأمريكية

لا تزال احتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية، حديث وسائل الإعلام في العالم، ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر موقع أكسيوس الأمريكي، خريطة اعتقال الطلاب المؤيدين لغزة والرافضين لاستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع في تظاهرات شملت أكثر من 15 جامعة.

وأكد أن السلطات الأمريكية اعتقلت أكثر من 600 طالب في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع.

ويطالب المحتجون بقطع العلاقات مع المؤسسات الإسرائيلية، ومقاطعة الشركات الداعمة لجيش الاحتلال، والدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.

وقام المسؤولون عن إدارة الجامعات وسلطات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات.

فقد أوقفت جامعة كولومبيا وكلية بارنارد التابعة لها عشرات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات. واعتقل أكثر من 100 متظاهر في كولومبيا، حيث استدعت رئيسة الجامعة مينوش شفيق شرطة نيويورك لإخلاء المخيم بعد يوم من إدلائها بشهادتها أمام لجنة بمجلس النواب. وقالت إن المخيم انتهك القواعد المناهضة للاحتجاجات غير المصرح بها.