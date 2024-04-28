5 عادات يجب تجنبها لتفادي حدوث حرقة المعدة

هل تعاني من حرقة المعدة؟ قد تكون هذه الحالة مزعجة للغاية، وتؤثر على روتينك اليومي.

لحسن الحظ، هناك بعض التغييرات البسيطة التي يمكنك إجراؤها على نمط حياتك لتقليل الأعراض وتحسين صحة جهازك الهضمي.

في هذا المقال، نستعرض 5 عادات خاطئة يجب عليك تجنبها للتخفيف من أعراض حرقة المعدة:

1- شرب القهوة والشاي المحتويين على الكافيين

يُعد الكافيين مُحفزًا لارتجاع الحمض، حيث أنه يُرخي العضلة العاصرة للمريء السفلية، مما يسمح لمزيد من حمض المعدة بالدخول إلى المريء.

2- تناول الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على الكافيين والثيوبرومين، وهما مادتان كيميائيتان يمكن أن تُرخيا العضلة العاصرة للمريء السفلية وتُسببا حرقة المعدة.

3- تناول الطعام قبل التمرين

يُنصح بالانتظار ساعتين على الأقل بعد تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة، خاصةً تمارين البطن أو رفع الأثقال أو التمارين عالية التأثير، لتجنب الضغط على المعدة وارتجاع الحمض.

4- تناول وجبات متقاربة

يجب ترك فترات راحة كافية (3-4 ساعات) بين الوجبات والوجبات الخفيفة للسماح للجهاز الهضمي بالهضم بشكل سليم.

5- تناول الطعام قبل النوم

يُنصح بتناول العشاء قبل النوم بـ 3 ساعات على الأقل، لمنع عودة الطعام والعصارات الهضمية إلى المريء أثناء الاستلقاء.

إذا استمرت أعراض حرقة المعدة على الرغم من إجراء هذه التغييرات، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء ذلك والحصول على العلاج المناسب.