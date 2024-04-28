تشغيل رحلات منتظمة بين السعودية والصين بداية من 6 مايو

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية الصينية برحلات منتظمة للمسافرين بين الصين والسعودية.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي، أن تلك الرحلات ستتجه من بكين إلى الرياض خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 3 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 6 مايو المقبل، وستصبح 7 رحلات أسبوعياً بداية من 2 يوليو لهذا العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.