قال المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة إنه تعلمنا من جائحة كورونا تجنب تكرار الأخطاء، مؤكدًا أن المملكة اتخذت تدابير عاجلة وفعالة لمواجهة تلك الجائحة.

وأضاف “الربيعة”، خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن التدابير التي اتخذتها السعودية منها المحلية والإقليمية والدولية على رأسها تدشين برامج فاعلة للوصول للرعاية الصحية اللازمة وتقديم اللقاحات.

وتابع “الربيعة”: “استثمرنا أكثر من 100 مليون دولار لدعم النظام الصحي في المنطقة كما تم تقديم مبالغ بمليارات الدولارات من قبل المملكة لأكثر من 64 دولة مع ميزانية تتجاوز 1.4 مليار دولار أمريكي لمساعدة هذه الدول”.

وأكد أن ذلك يمثل قيمة الشراكة الدولية مشيرًا إلى ضرورة العمل على استئصال شلل الأطفال وتمكين كل طفل من الوصول إلى اللقاحات التي تنقذ الحياة.