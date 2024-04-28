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    قمة الضيافة المستقبلية

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  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
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  • 30 - 6
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  • 2 - 9
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فريق التحرير

28 أبريل 2024

لقطات نادرة من زيارة خادم الحرمين التاريخية إلى باكستان قبل 26 عاما

محليات
لقطات نادرة من زيارة خادم الحرمين التاريخية إلى باكستان قبل 26 عاما

نشر الحساب الرسمي للسفارة السعودية في إسلام أباد، على منصة إكس، مجموعة من الصور التاريخية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى باكستان، وهو آنذاك أميرًا لمنطقة الرياض.

وتضمنت الصور عدة لقطات نادرة، منها توقيع الملك سلمان بن عبدالعزيز في دفتر الزيارات بمسجد الملك فيصل، إضافة إلى صور أخرى تظهره في قمة جبل تطل على العاصمة إسلام أباد، بالإضافة إلى لقطات مع عدد من المسؤولين الباكستانيين.

كانت هذه الزيارة التاريخية استجابة لدعوة من الحكومة الباكستانية في 27 أبريل 1998، وقد مرت يوم أمس الأول 26 عامًا على تلك الزيارة التاريخية.

وخلال الزيارة، أجرى خادم الحرمين الشريفين جولة في مدينة إسلام أباد ومدينة مري، التي تشتهر بأجوائها الباردة وارتفاعها عن سطح البحر، كما حضر حفلًا كبيرًا على شرفه في مدينة مري.

وزار خادم الحرمين الشريفين مسجد الملك فيصل في إسلام أباد، حيث أدى ركعتين ودوّن كلمة في دفتر الزيارات، جاء فيها: “الحمد لله الذي وفقني لزيارة مسجد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، وأسأل الله له الأجر لسعيه في بناء هذا الصرح الإسلامي في مدينة إسلام أباد العزيزة، عاصمة باكستان الغالية، وأسأل الله التوفيق للجميع. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 3 / 1 / 1419 هـ، 29 / 4 / 1998 م”.

وتعد هذه الزيارة من المحطات التاريخية البارزة في علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وتعكس الروابط الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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