تفاصيل مثيرة حول المشادة بين محمد صلاح ويورغن كلوب

أثارت مشادة النجم المصري محمد صلاح مع مدربه الألماني يورغن كلوب، خلال مباراة التعادل مع وست هام يونايتد، موجة واسعة من الجدل والتكهنات حول مستقبل اللاعب مع ليفربول.

وفي تصريحات لصحيفة “ديلي إكسبريس”، دافع أسطورة الكرة الإنجليزية، آلان شيرر، عن صلاح، مُشيرًا إلى أن “كان له الحق في الشعور بالغضب” بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية.

وأشار شيرر إلى أهمية صلاح كأحد العناصر الرئيسية في هجوم ليفربول، مؤكدًا أنه لاعب لا يصدق بإحرازه 17 هدفًا في 25 مباراة بالدوري.

تفاصيل أعمق للمشادة

كشفت تقارير صحفية جديدة تفاصيل أعمق للمشادة بين صلاح وكلوب، فقد بدأت المشادة قبل إقحام صلاح في آخر 10 دقائق من المباراة، عندما رفض اللاعب مصافحة مدربه.

و لفتت التقارير إلى أن كلوب أشار إلى دكة البدلاء، مما أثار غضب صلاح بشكل كبير.

وتدخل زميله داروين نونيز لتهدئة الموقف، قبل أن يغادر صلاح الملعب بعد نهاية المباراة دون مصافحة كلوب أو تحية الجماهير.

أسباب غضب صلاح المحتملة

تشير العديد من المصادر إلى أن غضب صلاح يعود إلى شعوره بالإحباط من استبعاده من التشكيلة الأساسية، خاصة بعد فشله في التسجيل في ديربي إيفرتون.

كما عززت تقارير صحفية أخرى هذه الفرضية، بالإشارة إلى وجود توتر في تدريبات ليفربول قبل المباراة، وأن صلاح كان يتمرن بوجه عابس، ربما لمعرفته بقرار استبعاده.

ردود الفعل المتباينة

انقسمت جماهير ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه المشادة.

فأعرب بعضهم عن قلقهم من تأثيرها على روح الفريق، بينما دافع آخرون عن صلاح، مؤكدين على أحقيته في الغضب بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية.