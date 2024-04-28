صفقة تبادلية محتملة بين أتلتيكو مدريد والأهلي السعودي في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير إعلامية عن مفاوضات شفهية تجريها إدارة نادي الأهلي السعودي مع نظيرتها في أتلتيكو مدريد الإسباني من أجل التوصل إلى صفقة تبادلية بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتنص الصفقة المقترحة على انتقال المهاجم الإسباني عابري فيغا من صفوف الأهلي إلى أتلتيكو مدريد مقابل انتقال لاعب الوسط الشاب بابلو باريوس إلى صفوف “الراقي”.

ووفقًا لحساب “أتلتيك هاوس”، الذي يتابع أخبار نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عبر منصة “إكس”، لم يتم التحدث مع اللاعبين بشأن الصفقة حتى الآن، وتظل المفاوضات في مراحلها الأولى بين الإدارتين.

وكان فيغا قد انضم إلى الأهلي في صيف العام الماضي قادمًا من نادي سيلتا فيغو الإسباني.

بينما يعتبر باريوس البالغ من العمر 20 عامًا أحد لاعبي أتلتيكو مدريد الواعدين، حيث ساهم في تسجيل 3 أهداف خلال الموسم الجاري.