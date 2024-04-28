برشلونة يرحب بانتقال نجمه إلى الدوري السعودي

ترحب إدارة نادي برشلونة بإمكانية انتقال اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي إلى الدوري السعودي للمحترفين في الصيف المقبل.

الزلزولي البالغ من العمر 22 عامًا كان ينتمي لبرشلونة منذ 2021 وقضى فترة إعارة مع أوساسونا قبل الانضمام إلى ريال بيتيس العام الماضي، مع بقاء نصف حقوقه مع برشلونة.

بالرغم من توقعات كبيرة، لم يظهر الزلزولي بالشكل المأمول مع بيتيس، حيث سجل هدفًا وحيدًا في 20 مباراة في الدوري الإسباني، مما أثار تكهنات بانتقاله إلى الدوري السعودي الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “دياريو سبورت” الإسبانية، فإن الزلزولي تلقى عرضًا من فريق سعودي بقيمة تسويقية تقدر بنحو 12 مليون يورو.

من ناحية أخرى، أعلن تشافي هرنانديز مدرب برشلونة رحيله عن الفريق في نهاية الموسم الحالي، لكنه بات على استعداد للبقاء لموسم إضافي، مما يعني أنه غير محتمل أن يكون لديه اهتمام في استعادة الزلزولي، وربما يرحب بانتقاله إلى فريق آخر من أجل تعزيز موارد النادي في فترة الانتقالات الصيفية.

ويقترب برشلونة من إنهاء الموسم دون أي إنجازات رئيسية، حيث خرج من دوري أبطال أوروبا ويحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق كبير عن المتصدر ريال مدريد.