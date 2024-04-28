4 ضربات ضد مروجي ومهربي المخدرات بمناطق متفرقة بالسعودية

تواصل الأجهزة الأمنية في السعودية ضرباتها ضد مروجي ومهربي المخدرات في جميع أنحاء السعودية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع منها، ونجحت في إحباط العديد من عمليات تهريب وترويج المخدرات خلال الساعات الماضية.

المنطقة الشرقية

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

عسير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب (11) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.