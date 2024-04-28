خدمة صاين.. توثيق عقود رقمي بطريقة آمنة يتماشى مع رؤية 2030

تواصل السعودية تحقيق العديد من الإنجازات في مجال الرقمنة، وذلك تماشيًا مع رؤية 2030.

وأطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) خدمة التوثيق الرقمي المرخصة “صاين”، والمعتمدة من قبل المركز الوطني للتصديق الرقمي (NCDC) لإصدار الشهادات الرقمية والخدمات ذات الصلة.

وتدعم “صاين” رقمنة أعمال المنشآت الخاصة والحكومية وترفع الموثوقية في سير عمل المستندات بشكل آمن وميسر.

وصممت الخدمة أيضًا لإدارة سير عمل المستندات والتوقيع، على اعتبار أنها حل عالي الثقة يستهدف المنشآت لإتاحة ميزة تنافسية مع التوقيع الرقمي لحماية المنشآت وعملائها ومستنداتهم من التغييرات غير المصرح بها أو العرضية أو الاحتيالية.

ويمكن للمنشآت إدارة سير عمل المستندات والشهادات عبر منصة “صاين”، من خلال توقيع رقمي آمن يضمن أصالة الموقّع وسلامة المستندات وعدم التنصل من العقد.

ومن مميزات “صاين”، التسجيل الموثوق، بالإضافة إلى أنه يعتد به قانونيا في المملكة، وتتوافق مع رؤية 2030 للتحول الرقمي.

كما أنها تقدم تجربة مميزة ومرونة للحل، وتضم خيارات تطبيق متعددة حيث أنها مبنية الخدمات السحابية؛ لا حاجة للأجهزة أو البرمجيات والربط عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) وتوفر تطبيق التوقيع الرقمي على أجهزة الجوال.

طريقة التقديم

1 – اختار ما بين 3 خيارات هما المنتجات والتكامل والخدمات

2- إدخال البريد الإلكتروني

3- اسم العميل

4- نوع الشركة

5- رقم الهاتف

6- حجم الشركة

7- إدخال المسمى الوظيفي (اختياري)

8- كتابة نص الرسالة

9- الضغط على كلمة إرسال