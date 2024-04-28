فيديو لروبوت منزلي جديد سريع ودقيق يحاكي البشر

كشفت شركة “أستري بوت Astribot” الصينية عن أحدث روبوت بشري أنتجته يعمل بالذكاء الاصطناعي، يتفوق في اختبارات الأداء على أقرانه من الروبوتات الأخرى التي أطلقتها شركات منافسة في الفترة الأخيرة، وفق ما نقله موقع “New Atlas“.

وقد أثار الروبوت الجديد، المعروف باسم S1 من شركة Stardust Intelligence، التي يقع مقرها في سينزين وهي الشركة الأم لـ Astribot، الإعجاب بسرعة ودقة تحكمه وإنجازه للمهام التي أوكلت إليه، بطريقة لا تُشبه أي روبوت آخر سبقه.

ووفقًا للشركة المصنعة، يستطيع الروبوت تنفيذ حركات بسرعة قصوى تصل إلى 10 أمتار في الثانية، وتحمل حمولة تصل إلى 10 كجم لكل ذراع. ومع أن الموقع الرسمي للشركة يظهر أن النموذج الذكري للإنسان لا يصل إلى هذه المقاييس وغيرها من المقاييس، التي تصل إلى حد تنفيذ حركة سحب مفرش المائدة دون إسقاط ما عليه من أكواب زجاجية رُصت فوق بعضها البعض.

ووفق الفيديو، لم يكن الروبوت سريعًا فحسب، بل امتاز أيضًا بدقة بالغة في تنفيذه مهامه، بدءًا من فتح وسكب النبيذ، إلى تقشير الخيار برفق، وتقليب شطيرة في المقلاة، وحتى كتابة بعض الكلمات.

ويُظهر الفيديو أيضًا براعة الروبوت في تقليد الحركات البشرية، مما يشير إلى أنه قد يكون مُتعلمًا بشكل جيد.

وقد أثار الفيديو بعض التساؤلات عن ما إذا كان لدى S1 نصف سفلي، فجميع الروبوتات البشرية الأخرى لديها وسائل حركة، بينما يبدو أن هذا الروبوت ثابت إلى حد ما.

ويظهر موقع Astribot على الويب أن الشركة تأسست في عام 2022 في سينزين، وأن الروبوت استغرق حوالي عام لتطويره، ومن المتوقع أن يكون متاحًا تجاريًا في وقت لاحق من هذا العام.

وتقول الشركة أن اسم Astribot يأتي من المثل اللاتيني القديم “Ad astra per aspera”، والذي يعني “رحلة عبر المشقة للوصول إلى غبار النجوم”، والذي يمثل خطة الشركة طويلة الأجل والتزامها الراسخ بتطوير وتعميم تكنولوجيا الروبوت الذكاء الاصطناعي.