“نسك” أكثر تطبيقات السفر تحميلاً في السعودية خلال 2023

تصدّر تطبيق “نسك” قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في قطاع السفر، بالمقارنة مع العديد من تطبيقات المؤسسات والشركات المحلية والدولية المتخصصة، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

ويعود هذا الإنجاز للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، بتمكين من رؤية 2030، وإحداث نقلات نوعية من خلال مواكبة جهود التحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنية في المملكة.

ويخدم تطبيق “نسك” ضيوف الرحمن من أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث يعمل التطبيق بـ10 لغات مختلفة، فضلًا عن تقديم أكثر 120 خدمة تسهّل قدوم وتجربة ضيوف الرحمن، علمًا بأن تطبيق “نسك” يعمل بالارتباط مع 25 جهة حكومية، بالإضافة إلى 10 جهات متعاونة من قطاع الأعمال.

ويُجسد حصول تطبيق “نسك” على صدارة الترتيب في تطبيقات السفر الأكثر تحميلاً في المملكة، الجهود المبذولة في رفع جودة وكفاءة الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، لتمكينهم من أداء نسكهم بكل يُسر وسهولة، من خلال الاهتمام بتطوير التجربة الرقمية، لتصبح جزءاً من الرحلة الإيمانية.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق “نسك” يمكّن مستخدميه من تنظيم وتخطيط جميع تفاصيل زيارتهم للحرمين الشريفين بسهولة، والاستفادة من عدد متزايد من الخدمات التي يقدمها، ومن ضمنها تصاريح أداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة، وحجز الفنادق ورحلات الطيران وغير ذلك من الخدمات المتنوعة.