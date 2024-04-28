الهلال يطير إلى جدة غدًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد في دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، أحداث مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، بعد غد الثلاثاء.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الهلال سيطير إلى جدة غدًا الإثنين، ولن يجري جورجي جيسوس المدير الفني، أي حصة تدريبية في جدة قبل الكلاسيكو، وسيكتفي بمران أخير في الرياض قبل المغادرة.

وفي سياق آخر فقد نجح الهلال في تعزيز تواجده بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد الفوز على الفتح بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي.

ووصل الهلال إلى النقطة 80 متربعًا على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري، واقترب الزعيم من حصد البطولة، ويحتاج للفوز في مباراتين.