مانشستر سيتي يفوز على نوتينجهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نوتينجهام فورست بهدفين دون رد في المباراة التي انتهت منذ قليل بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي التقى مع نوتينجهام على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من البريميرليج.

وسجل جفارديول لاعب مانشستر سيتي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 32 من زمن المباراة، وأضاف إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز حصد مانشستر سيتي ثلاث نقاط جديدة في رصيده، ليصبح 79 نقطة، متواجدًا في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال المتصدر.

ويتبقى لفريق مانشستر سيتي مباراة مؤجلة أمام نظيره توتنهام، في حالة الفوز بها سيتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر يتواجد نوتينجهام في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولديه 26 نقطة في رصيده، جمعهم من 35 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات، وتعادل في 9 لقاءات، بينما خسر في 19 مواجهة.