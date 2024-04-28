فحص طبي يحدد إمكانية مشاركة لاعب النصر أمام الخليج

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي النصر مع الخليج بعد غدًا الأربعاء، على ملعب الأول بارك في نصف نهائي الكأس.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن نادي النصر ينتظر نتائج الأشعة التي أجراها عبد الرحمن غريب، اليوم الأحد، من أجل تحديد موقف مشاركته من عدمها في المباراة القادمة أمام الخليج.

وأشارت الرياضية إلى أن اللاعب خضع لفحص بالأشعة بعد شعوره بألم في العضلة الخلفية، التي على إثرها لم يستكمل مباراة الخليج في بطولة الدوري السعودي.

وفاز النصر على الخليج بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 71 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الهلال متصدر الترتيب، وخاض العالمي 29 مباراة، حيث فاز في 23 لقاء، وتعادل مرتين، بينما خسر في 4 مواجهات.