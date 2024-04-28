“يوتيوب” تخطط لعرض الإعلانات عند الإيقاف المؤقت للفيديو

بدأت منصة “يوتيوب” تجربة إعلانات غير قابلة للتخطي، تظهر عندما يكون المشاهدون خارج الشاشة في وضع الإيقاف المؤقت.

وقد أكد فيليب شندلر، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للأعمال في جوجل، أن الربع الأول من العام الجاري شهد نتائج قوية بفضل تجربة إعلانات الإيقاف المؤقت التي تظهر عبر أجهزة التلفاز المتصلة، وهي استراتيجية إعلانية جديدة تظهر للمستخدمين عندما يقومون بتعليق عرض المحتوى على يوتيوب.

وأضاف “شندلر”، وفق ما نقله موقع “beebom“، أن النتائج الأولية تظهر تأثيرًا إيجابيًا لهذا النوع من الإعلانات في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية.

ولم تعلن جوجل بعد عما إذا كانت تعتزم توسيع تطبيق هذا النوع من الإعلانات لعدد أكبر من مستخدمي يوتيوب، أو إذا ما كانت تخطط لتوفيرها على أجهزة الهواتف المحمولة والحواسيب.

وتناولت يوتيوب فكرة إعلانات الإيقاف المؤقت في العام الماضي، حينما أعلنت عن نيتها جلبها إلى أجهزة التلفاز المتصلة.

ووفق هذه السياسة الجديد، عندما يتوقف مقطع الفيديو مؤقتًا على التلفاز الذكي، يصغر الفيديو ويظهر إعلان جنبًا إلى جنب معه.

وتقدم يوتيوب خدمة YouTube Premium، التي تسمح للمشتركين بالتمتع بالمحتوى دون إعلانات.

وفي نفس الوقت، تعمل المنصة على منع تطبيقات حظر الإعلانات لتمكين تشغيل الإعلانات على يوتيوب.

وأعلنت المنصة الأسبوع الماضي أنها تعمل على تعزيز سياساتها لمنع تلك التطبيقات.

وفي محاولة لمنع ذلك، قد تواجه يوتيوب مشاكل في التخزين المؤقت أو رسائل خطأ أخرى عند محاولة تحميل مقاطع الفيديو عبر تلك التطبيقات.

وأكدت المنصة أن سياساتها لا تسمح لتلك التطبيقات بحظر الإعلانات، مشيرة إلى أهمية دعم الإعلانات لمنشئي المحتوى وتوفير خدمة يوتيوب لملايين الأشخاص حول العالم.