نجل الفنان محمد عبده: والدي بصحة جيدة وغيابه تفرغًا لألبوماته القادمة

طمأن عبد الرحمن محمد عبده الجمهور السعودي والعربي على حال والده فنان العرب، مؤكدًا أنه بصحة جيدة، وبصدد التفرغ لألبوماته الغنائية خلال المرحلة المقبلة.

وقال نجل الفنان محمد عبده، في مقطع صوتي لـ “العربية FM” اليوم الأحد: “الوالد على أحسن ما يكون الحمد لله وغيابه ما هو إلا تفرغ للألبومات والاستوديوهات حسب طلبه”.

وأعلنت مجموعة روتانا للموسيقى، في وقت سابق اليوم، تأجيل جميع حفلات الفنان محمد عبده حتى إشعار آخر. وقالت -في بيان عبر الحساب الرسمي لحفلات روتانا- أن “هذا القرار يأتي حفاظًا وتقديرًا وحرصًا على سلامة فناننا الحبيب”.

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