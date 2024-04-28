اعتُقلت في “احتجاجات غزة”.. من هي جيل ستاين المرشحة للرئاسة الأمريكية؟

سلّط اعتقال الشرطة الأمريكية للمرشحة الرئاسية، جيل ستاين، أثناء مشاركتها في احتجاج مؤيد للفلسطينيين بجامعة واشنطن في سانت لويس، الضوء على هذه الشخصية.. فمن هي؟.

جيل ستاين (74 عاماً)، عضوة في حزب الخضر (Green Party)، أعلنت في نوفمبر 2023 نيتها الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

هذه ليست المرة الأولى التي تُقدم فيها كمرشحة، حيث قدّمت ستاين نفسها للترشح في انتخابات 2012 و2016، وفقا لما ذكرته “يو إس إيه توداي”.

وتطرح خلال حملتها قضايا متعددة مثل تغير المناخ والشرطة والتعليم والاقتصاد والسياسة الخارجية والرعاية الصحية والهجرة والإجهاض.

وُلدت ستاين في شيكاغو، إلينوي، وهي ابنة لعائلة يهودية إصلاحية، وقد درست في كلية هارفارد حيث تخصصت في علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وحصلت على درجة البكالوريوس بتفوق عام 1973، ومن ثم درست الطب في جامعة هارفارد وتخرجت عام 1979.

عملت كطبيبة باطنية لمدة 25 عامًا في عدة مراكز طبية في بوسطن، وكانت أيضًا محاضرة في كلية الطب بجامعة هارفارد.

ستاين متزوجة من الطبيب ريتشارد روهرر، ويعيشان في ليكسينغتون، ماساتشوستس، ولديهما ولدان، وفقًا لمجلة “فوربس”.