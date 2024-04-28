الاتحاد السعودي للهجن يرد على معلومات مغلوطة بشأن إصابات متسابقات بكأس العلا

أصدر الاتحاد السعودي للهجن، بيان رسمي للرد على مقاطع فيديو تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي بشأن سباق الهجانة للنساء.

وأكد الاتحاد السعودي للهجن في بيانه على سلامة جميع الهجانات المشاركات في الشوط السادس المخصص للنساء.

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن السباق الذي شارك فيه 22 متسابقة من 11 دولة حول العالم قد استكمل بوصول 19 هجانة إلى خط النهاية، فيما تخلف عدد 3 هجانات عن الوصول إلى خط النهاية نتيجة سقوطهن.

بيان الاتحاد السعودي للهجن:

إشارة إلى ما تم تداوله من معلومات مغلوطة تضمنتها مقاطع فيديو تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي بشأن سباق الهجانة “للنساء” والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي على أرض ميدان العلا للهجن ضمن فعاليات النسخة الثانية من كأس العلا للهجن.

يود الاتحاد السعودي للهجن أن يؤكد على سلامة جميع الهجانات المشاركات في الشوط السادس المخصص للنساء، وأن السباق الذي شارك فيه 22 متسابقة من 11 دولة حول العالم قد استكمل بوصول 19 هجانة إلى خط النهاية، فيما تخلف عدد 3 هجانات عن الوصول إلى خط النهاية نتيجة سقوطهن، حيث تلقين على إثر ذلك الرعاية الطبية اللازمة.

ويعد سقوط الهجانة في سباقات الهجن أمراً طبيعياً وشائعاً في مثل هذه السباقات سواء في فئة السيدات أو الرجال، مع التنويه إلى أن سباق الهجانة للنساء قد تم استحداثه لأول مرة في العاشر من أغسطس العام الماضي، وذلك ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، في إطار جهود الاتحاد لتطوير رياضة المرأة.

وختاماً يتمنى الاتحاد السعودي للهجن تحري الدقة في نقل المعلومات من مصادرها الصحيحة وتحديداً عبر منصات الاتحاد الرسمية.