كم عدد الخطوات اليومية المفيدة لصحتك؟

تناول تقرير حديث على موقع “Health” الفوائد الصحية المرتبطة بالمشي اليومي، حيث قام بمراجعة الدراسات التي تسلط الضوء على أهمية عدد الخطوات الموصى بها يوميًا لتحقيق هذه الفوائد.

توصلت الدراسات إلى أن الهدف الموصى به يتمثل في اتخاذ 10000 خطوة يوميًا، ورغم ذلك، قد لا يحتاج الجميع دائمًا إلى الوصول إلى هذا العدد. فاتباع روتين يشمل 10000 خطوة يمكن أن يساعد في خسارة الوزن، بينما تشير بعض الأبحاث إلى أن السير لمدة يوم أو يومين في الأسبوع بحوالي 8000 خطوة يمكن أيضًا أن يكون له فوائد صحية.

باستخدام بيانات من أكثر من 3000 شخص شاركوا في مسح وطني لفحص الصحة والتغذية، قام الباحثون بتقييم عدد خطوات المشاركين لمدة أسبوع وقاموا بمقارنتها ببيانات الوفيات الخاصة بهم. اكتشفوا أن الأشخاص الذين قاموا بسرعة 8000 خطوة أو أكثر يوميًا لمرة أو مرتين في الأسبوع كانت لديهم معدلات وفيات أقل، بينما كان لدى الذين وصلوا إلى 8000 خطوة من 3 إلى 7 أيام في الأسبوع خطرًا أقل بنسبة 16.5%.

وجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين قطعوا ما يقرب من 10000 خطوة في اليوم كانت لديهم مخاطر أقل للإصابة بالخرف، وهناك أبحاث تربط المشي بعدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الحد من معدلات الوفيات والسرطان والأمراض القلبية والوعائية.

وبالنسبة لفقدان الوزن، فإن الهدف المعتاد هو تحقيق 10000 خطوة يوميًا، ولكن الأبحاث تشير إلى أن زيادة كثافة التمرين والتغييرات في النظام الغذائي يمكن أن تساعد أيضًا في الفقدان.

ولتحسين اللياقة البدنية، يُقترح البدء ب 5000 خطوة يوميًا، ويمكن للأشخاص تعديل أهدافهم بناءً على مستوياتهم الفردية من اللياقة البدنية.

كما أن هناك عوامل إضافية يجب مراعاتها عند تحديد عدد الخطوات اليومية، بما في ذلك العمر والجنس، إذ يمكن أن تؤثر هذه العوامل على الاحتياجات الفردية للنشاط البدني.