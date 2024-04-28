انحراف الحاجز الأنفي.. الأعراض والعلاج

الدكتور محمد عادل بسيوني – أخصائي أول جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والعنق

يُعرَف الحاجز الأنفي بأنّه الجدار الذي يفصل التجويف الأنفي إلى فتحتين اليمنى واليسرى، ويعدّ انحراف الحاجز الأنفي أمرا شائعا جدا، بحيث يوجد لدى 80% من البشر، لكن فقط 20% منهم يحتاجون إلى التدخّل الجراحي.

أعراض انحراف الحاجز الأنفي

تظهر الأعراض إذا كان هناك انحراف للحاجز الأنفي بنسبة كبيرة؛ ومِن بين الأعراض:

– انسداد في فتحات الأنف، ممّا يؤدي إلى صعوبة في التنفّس، ويلاحظ بشكل أكبر في أثناء الإصابة بالبرد أو الحساسية.

– نزيف الأنف الذي ينتج عن جفاف سطح حاجز الأنف.

– آلام الوجه بسبب انحراف حاد للحاجز الأنفي، مما يسبّب ضغطا داخل الأنف.

* التنفّس بصوت مرتفع في أثناء النوم.

* تفضيل النوم على جانب معيّن لتحسين التنفّس من خلال الأنف.

* التهاب الجيوب الأنفية المتكرّرة بسبب الانسداد.

طريق العلاج

الحل يعتمد على الطبيب المقيّم للحالة، فإذا كان هناك تضخّم في القرنيات، والذي يرافق انحراف الحاجز الأنفي، فهناك فرصة للاستجابة للعلاجات التحفظية والبخاخات الكورتيزونية، أما في حالة فشل العلاجات التحفظية ووجود انحراف شديد، فالحل الأمثل هو الجراحة؛ سواء المفتوحة أو بالمنظار.