5 فروق واضحة تفصل بين الطفل الانطوائي وطفل التوحّد

الدكتور محمد عبدالرحمن العسكري – أخصائي التخاطُب وتعديل السلوك

يُوصي الكثير مِن المتخصّصين والأطباء الآباء والأمهات بضرورة الانتباه دائما لمهارات التواصل لدى الأطفال وتصرّفات أبنائهم، لا سيما أنّ المصابين بالتوحّد قد يكون لديهم وعي اجتماعي أقلّ بالآخرين، وغالبا ما يجدون صعوبة في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، وقد لا يتمكّنون من الإشارة إلى شيء يرغبون فيه، ويجدون صعوبةً في التواصل البصري مع العالم المحيط بهم.

وقد تتشابَه تصرّفات الطفل الانطوائي مع تصرّفات الطفل المصاب بالتوحّد في بعض الأحوال والمواقف، لكن يبقى هناك فرق كبير بين الاثنين، ويُمكن استعراض أعراض كل منهما في النقاط التالية:

صفات الطفل الانطوائي:

* الحساسية المبالغة تجاه الضوضاء الشديدة.

* عدم الرغبة في التواصُل البصري أو التواصل باللمس.

* لا يحبّ التجمّعات ولا التواصل مع الآخرين.

* يُفضّل العزلة والهدوء والوحدة.

* لا يستطيع التعبير عن مشاعره وأفكاره.

صفات الطفل المصاب بالتوحّد:

* لا يستطيع الطّفل التمييز بين الأمور الخطرة والعادية، وقد يُعرِّض المحيطين والآخرين للأذى أحيانا.

* قد يُصيب نفسه بالأذى والضّرر.

* هناك حركات زائدة وسلوكيات متكرّرة باليد أو الرأس أو بكامل جسده.

* تكرار الكلمات مع نوبات ضحك أو بكاء مفاجئة.

* قد يكون هناك عدم استجابة مع الآخرين وصعوبة في التواصُل معهم بالحركة والكلام.