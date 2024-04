باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي للمرة الثانية عشر في تاريخه

تُوج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للموسم الحالي، بعد هزيمة موناكو أمام ليون اليوم الأحد.

وهُزم موناكو أمام خصمه ليون، بثلاث أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري الفرنسي.

وسجل ثلاثية ليون كلا من ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 22، سعيد بن رحمة في الدقيقة 26، ماليك فوفانا في الدقيقة 84.

بينما سجل هدفي ليون اللاعب وسام بن يدر في الدقيقتين 1، 60 من زمن المباراة.

وتوقف موناكو عند النقطة 58 متواجدًا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما ارتقى رصيد ليون للنقطة 44 محتلًا المرتبة الثامنة.

وبفضل موناكو فقد حصد فريق باريس سان جيرمان لقبه الثاني عشر في تاريخه، وحافظ على لقبه الذي حصده العام الماضي أيضًا.

ويعد باريس سان جيرمان الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الفرنسي برصيد 12 لقبًا، ويأتي بعده فريقسانت إيتيان برصيد 10 ألقاب، وخلفههم أولمبيك مارسيليا برصيد 9 مرات.

Paris Saint-Germain are CHAMPIONS OF FRANCE for the 12th time in our history! 🏆❤️💙#ParisiensEtChampions pic.twitter.com/Zp7Yqsws93

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 28, 2024