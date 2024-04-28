ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح في الصيف

حدد فريق ليفربول سعر بيع النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لموقع “فوتبول إنسايدر” فأن ليفربول حدد سعر عرض اللاعب محمد صلاح هذا الصيف سيبدأ بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني وقد يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مطلوبًا في دوري المحترفين السعودي، وأن على الرغم من تواجد كريستيانو رونالدو في الدوري، إلا أن الجماهير السعودية ترى أن محمد صلاح هو اللاعب المثالي للتواجد في الدوري.

وشهدت مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام ووست هام، مشادة كلامية قوية بين محمد صلاح لاعب الريدز ويورجن كلوب مدرب الفريق.

انتهت أحداث مباراة ليفربول ووست هام بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 حصيلة 35 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل في 9 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 4 مرات.