وزير الصناعة يبحث مع رئيس باكستان تعزيز التعاون الثنائي

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في العاصمة الرياض.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الصناعية والتعدينية والاستثمارية.

كما عقد اجتماعاً مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو زافرول عبدالعزيز، ووزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية لي تشانغ يانغ، حيث نوقشت خلال اللقاءات فرص الاستثمار المشترك في عددٍ من القطاعات الصناعية والتعدينية المستهدفة، وبحث آفاق التعاون المستقبلية.

حضر اللقاءات نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.

ويُقام المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”، بحضور عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة.