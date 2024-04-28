نيابة عن خادم الحرمين.. أمير منطقة الرياض يحضر احتفالية البنك الإسلامي للتنمية باليوبيل الذهبي

شارك الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، الأحد، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، التي استضافتها العاصمة الرياض، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024.

أقيمت الاحتفالية في حضور وزير المالية رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان. وقد ألقى أمير منطقة الرياض، كلمة خادم الحرمين الشريفين نيابة عنه، وقال فيها:

“تمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة لنستذكر معًا المسيرة المباركة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية طيلة (خمسين) عاماً، تجسدت فيها قيم التضامن الإنساني عبر التعاون بين الدول الأعضاء في المجموعة، لما حققته من نجاح وأثر تنموي في مجتمعاتنا الإسلامية، يعود فضله إلى الله تعالى أولًا، ثم إلى تعاون الدول الأعضاء ودعمها وإسهاماتها في إنجاح مسيرة المجموعة والعمل على تحقيق مستهدفاتها واستراتيجياتها الرامية إلى التنمية الشاملة في بلدان العالم الإسلامي”.

وأضاف أمير الرياض: “في هذا الإطار تدعو المملكة الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم المجموعة من أجل تمكينها من أداء دورها، وتلبية تطلعات الشعوب الإسلامية إلى أن تكون عنصرًا أساسيًا ومحوريًا في مستقبل البشرية ونهضتها”.

وبعد ذلك ألقى معالي وزير المالية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، كلمة حفل اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك، وأكّد فيها أن البنك يعطي صورة عملية للتضامن بين الدول الإسلامية، بينما أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، على ما سجلته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من حضور بارز في مشهد التنمية العالمية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي مولتها المجموعة مبلغ 182 مليار دولار بأكثر من 12 ألف مشروع موجهة لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمئات الملايين من الأشخاص في بلدانه الأعضاء البالغ عددها 57 دولة وفي المجتمعات المسلمة حول العالم، وذلك بفضل الدعم المستمر والثابت للمملكة العربية السعودية والدول الأعضاء الأخرى.

وأضاف رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن “الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024 وكذلك احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك، تمنحنا جميعًا الفرصة للتأمل في الماضي ورسم مستقبلنا بمزيد من العزم”.

وقد شهدت الاجتماعات السنوية التي أقيمت بمشاركة وزراء المالية من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية والمنظمات غير الحكومية، إقامة الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين الذي ناقش أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان الإسلامية والفرص المستقبلية. وتضمنت الاجتماعات سلسلة من الندوات والجلسات والفعاليات المصاحبة.