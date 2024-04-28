رابطة العالم الإسلامي تعرب عن بالغ قلقها من التوتر العسكري في “الفاشر” بالسودان

أعربتْ رابطة العالم الإسلامي عن بالغ قلقها جرّاء تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الفاشر شمالي دارفور بدولة السودان الشقيق.

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وفي بيان للأمانة العامة نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، جدَّدت الرابطة التأكيد على الوقوف مع السودان وشعبِه العزيز، داعيةً الأطراف كافة إلى تغليب المصلحة العُليا لبلادهم وسلوك مسارِ الحوار الجاد والفاعل.

كما دعت إلى الالتزام بمخرجات “محادثات جدة”، وصولًا إلى حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ يحفظ وَحدة السودان، ويحقِّقُ تطلعاتِ شعبِه في السَّلام والاستقرار.