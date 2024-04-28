المركز الوطني للأرصاد يرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أمطار الغد

أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، رفع مستوى الجاهزية والتنسيق في المناطق المتأثرة بالحالة المطرية، المتوقعة بدءًا من الغد.

كما دعا المتحدث المواطنين إلى مزيد من الحذر والانتباه من الظواهر الجوية المصاحبة، خاصة الرياح شديدة السرعة وانعدام الرؤية وتساقط البرد والسيول المفاجئة. وكذلك نصح بتأجيل السفر برًا لغير الضرورة.

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وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الإثنين حتى يوم الجمعة المقبل.