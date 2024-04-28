التقرير الطبي يحسم مشاركة ثنائي الاتحاد أمام الهلال

ينتظر مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق الاتحاد، التقرير الطبي عن ثنائي الفريق الُمصاب قبل مواجهة الهلال غدًا الثلاثاء.

ويلتقي الهلال مع الاتحاد غدًا الثلاثاء على على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة الرياضية بأن الثنائي نجولو كانتي، لاعب الوسط، والمدافع البرازيلي فيليبي لويز، تغيبا عن فريق الاتحاد استعدادًا لمواجهة الهلال.

وأشارت الرياضية إلى انتظار المدير الفني جاياردو، تقريرًا من الجهاز الطبي، اليوم الإثنين عن حالة الثنائي المذكور يحدد مدى إمكانية دخولهما قائمة المباراة المرتقبة أمام الهلال.

وكان نجولو كانتي ولويز تعرضا لإصابتين، نهاية الأسبوع قبل الماضي، في أوتار ركبة الساق اليمنى.

وصعد الاتحاد إلى دور نصف النهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما فاز على الفيصلي برباعية نظيفة في دور الثمانية.

وعلى الجانب الآخر فأن الهلال صعد لدور نصف النهائي بعدما فاز على نظيره التعاون بثلاثية نظيفة.