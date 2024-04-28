الهلال يستعيد الثنائي المُصاب قبل مواجهة الاتحاد

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الثنائي الُمصاب قبل مواجهة الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي الهلال مع الاتحاد غدًا الثلاثاء على على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الثنائي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم فيليبي، جاهزان لمواجهة الاتحاد،

وأشارت الرياضية إلى أن الجهاز الطبي للهلال منح الضوء الأخضر للاعبان للمشاركة في مباراة الكلاسيكو، بعد تعافيهما من الإصابة.

وكان ميتروفيتش يعاني من الإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، فيما عانى البرازيلي مالكوم من إصابة في مفصل القدم.

وكان الهلال نجح في الصعود لدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما فاز على نظيره التعاون بثلاثية نظيفة.

وفي سياق آخر فقد نجح الهلال في تعزيز تواجده بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد الفوز على الفتح بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي.

ووصل الهلال إلى النقطة 80 متربعًا على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري، واقترب الزعيم من حصد البطولة، ويحتاج للفوز في مباراتين.