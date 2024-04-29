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فريق التحرير

29 أبريل 2024

5 نصائح صحية للنساء للتقليل من خطر السكتات الدماغية
منوعات
5 نصائح صحية للنساء للتقليل من خطر السكتات الدماغية

أكدت جمعية القلب الأمريكية، تعرض واحدة من كل 5 نساء تتراوح أعمارهن بين 55 و75 عامًا لسكتة دماغية في حياتها.

وهناك نوعان رئيسيان من السكتات الدماغية، ففي السكتة الدماغية الإقفارية، يمنع الانسداد تدفق الدم بشكل صحيح إلى الدماغ، ومع السكتة الدماغية النزفية، ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ ويسبب النزيف، مما يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ، في حين أن بعض عوامل الخطر مثل العمر والعرق والتاريخ العائلي لا يمكن تغييرها، إلا أنه يمكن تخفيف عوامل الخطر الأخرى من خلال خيارات نمط الحياة الصحي.

وشارك باراج شاه، دكتوراه في الطب، وهو متخصص في الطب الطبيعي وإعادة التأهيل ويعمل في مركز بروكس لإعادة التأهيل في جاكسونفيل، فلوريدا، بعض النصائح المحددة حول كيفية تقليل المخاطر التي تتعرض لها النساء.

تجنب تلوث الهواء

أظهرت الأبحاث أن تلوث الهواء يميل إلى التأثير على النساء أكثر من الرجال من حيث الالتهابات والعدوى وأمراض القلب.

ويحذر مركز السيطرة على الأمراض من مخاطر الحرارة الشديدة وسط “درجات حرارة عالية قياسية”

وقال شاه المتخصص في إعادة تأهيل السكتات الدماغية: “وفقا لمراجعة حديثة، فإن المستويات المرتفعة من تلوث الهواء المحيط – حتى مجرد التعرض على المدى القصير – يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالسكتات الدماغية”.

وأضاف: “يوصي خبراء الصحة بالتحقق من جودة الهواء في منطقتك، وفي الأيام عالية التلوث، تحديد الوقت بالخارج، وتشغيل مراوح العادم في المطابخ والحمامات، واستخدام جهاز لتنقية الهواء في المنزل”.

حمية البحر الأبيض المتوسط

النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​– وهو خطة تغذية نباتية تحاكي المأكولات الإقليمية للبلدان الواقعة على طول البحر الأبيض المتوسط، مثل إيطاليا واليونان – يمكن أن يقلل من المخاطر الصحية المرتبطة بالسكتات الدماغية، وفقا لشاه.

وأضاف: “الأبحاث الحالية حول الوقاية من السكتات الدماغية تستكشف مجموعة من عوامل نمط الحياة وهذا يشمل النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، الذي يسلط الضوء على استهلاك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات وزيت الزيتون والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل الأسماك الدهنية والجوز وبذور الكتان.”

ووجدت دراسة أن الأنظمة الغذائية العقلية في البحر الأبيض المتوسط ​​تقلل من علامات مرض الزهايمر في الدماغ

ممارسة رياضة التاي تشي واليوجا

واقترح شاه أن ممارسة التمارين التي تعزز صحة القلب وتقلل من التوتر يمكن أن تساعد في تقليل احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

العلامات الأقل شيوعًا للسكتة الدماغية

وحذر شاه من أن الارتباك المفاجئ، وصعوبة الفهم، وصعوبة الكلام، والرؤية المزدوجة، والخدر أو الضعف، وخاصة في جانب واحد من الجسم، غالبا ما يتم تجاهلها من علامات السكتات الدماغية.

وقال: “إن التعرف على هذه العلامات أمر بالغ الأهمية، لأن التحديد السريع والرعاية الطبية الفورية يعززان بشكل كبير فرص الشفاء لمرضى السكتة الدماغية”.

فهم الأسباب الخفية

إلى جانب أعراض السكتة الدماغية الأكثر وضوحًا، هناك بعض العلامات التحذيرية التي تميل إلى التغاضي عنها حتى فوات الأوان.

وقال شاه “إن عوامل مثل الحمل والولادة والتغيرات الهرمونية مثل انقطاع الطمث يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية”.

وأضاف أن استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم والعلاج الهرموني يمكن أن يزيد أيضًا من هذا الخطر، وكذلك العوامل البيولوجية الخفية التي تجعل النساء أكثر عرضة للإصابة، متابعًا: “جدولة الفحوصات الطبية المنتظمة والبقاء على اطلاع بأعراض السكتة الدماغية وطرق الوقاية أمر ضروري للحفاظ على صحة جيدة”.

 

 

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