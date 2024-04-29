“مياهنا” تحدد النطاق السعري للسهم في الطرح الأولي العام

أعلن مدراء الاكتتاب العام الأولي لشركة مياهنا في السوق السعودية، عن النطاق السعري للطرح بين 10.5 – 11.5 ريال للسهم الواحد في الطرح المزمع.

وأعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً للاكتتاب، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي لشركة مياهنا نيابة عن الشركة، في بيان لتداول اليوم الاثنين، عن تحديد النطاق السعري لطرحها المتوقع وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر.

ووفق البيان، فإن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الإثنين 29 أبريل 2029 وتنتهي يوم الخميس 02 مايو 2024، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

وستطرح شركة مياهنا 48.3 مليون سهم من أسهمها في السوق الرئيسية – تاسي، حيث تمثل الأسهم المطروحة نحو 30 % من إجمالي أسهم الشركة، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 1 ريال.