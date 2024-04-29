أرباح “مصرف الراجحي” ترتفع إلى 4.4 مليار ريال بالربع الأول 2024

ارتفعت أرباح مصرف الراجحي الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 6.27% على أساس سنوي، لتسجل 4.405 مليار ريال، مقابل نحو 4.145 مليار ريال في نفس الربع من 2023، وفق بيان لتداول اليوم الاثنين.

وقال المصرف، إن ارتفاع صافي الدخل في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي، جاء نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 6.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وأضاف أنه في المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 7.2% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع صافي أرباح مصرف الراجحي بنسبة 5.61% مقارنة مع 4.171 مليار ريال في الربع الأخير من 2023.