“صافولا” تطلب موافقة سوق المال على زيادة رأس المال بـ 6 مليار ريال

تقدمت مجموعة صافولا، بطلب للحصول على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، وفق بيان لتداول اليوم الاثنين.

كان مجلس إدارة الشركة، أوصي في فبراير الماضي، بزيادة رأس مالها بمبلغ قدره 6 مليارات ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتوزيع كامل حصتها في شركة المراعي البالغة (34.52%) إلى مساهميها المستحقين وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وقدمت الشركة الملف للهيئة يوم 28 أبريل 2024.

ووفق البيان، سيم زيادة رأس مال الشركة من نحو 5.3 مليار ريال سعودي إلى 11.3 مليار ريال سعودي من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بمبلغ إجمالي قدره 6 مليار ريال سعودي.