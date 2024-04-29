ارتفاع أرباح بنك الرياض في الربع الأول 2024 إلى ملياري ريال

ارتفعت أرباح بنك الرياض، خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2072.7 مليون ريال مقابل 2019.6 مليون ريال في نفس الربع من العام الماضي، بنسبة نمو 3% على أساس سنوي.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح، إلى عدة عوامل، بينها ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 22.4% ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع العوائد من القروض والسلف والاستثمارات، والارتفاع في إجمالي دخل العمليات ويعود ذلك نتيجة لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي أرباح بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، وتوزيعات الأرباح، قابله جزئيًا انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل المتاجرة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل العمليات الأخرى.

وأضاف كذلك أنه يعود إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي لانخفاض صافي مخصص الانخفاض في قيمة خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، قابله جزئيًا ارتفاع رواتب الموظفين وما في حكمها، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، والإيجارات ومصاريف المباني، ومصاريف العمليات الأخرى.

وكذلك انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 30.05% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص الانخفاض في قيمة خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.