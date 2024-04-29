“الفضاء السعودية” تنشئ مركزًا عالميًا بمجالات الفضاء بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

وقعت وكالة الفضاء السعودية، اتفاقية لإنشاء “مركز مستقبل الفضاء” بالمملكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وسيدعم المركز، والذي يعد الأول من نوعه؛ نمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الرياض برعاية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وسيسعى المركز إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي، كما سيتيح الوصول إلى مجتمع الثورة الصناعية الرابعة.

وسيعمل على تحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية من قطاع الفضاء، وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية، إضافةً إلى تحفيز الابتكار التقني.