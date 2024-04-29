بلينكن يصل إلى السعودية في مستهل جولته الشرق أوسطية

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إلى السعودية المحطة الأولى من جولته الشرق أوسطية التي تهدف لتعزيز فرص التوصل إلى لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أوضح في وقت سابق أسباب جولة بلينكن في الشرق الأوسط التي تتضمن زيارة السعودية والأردن وأسرائيل، قائلاً إن جهود وزير الخارجية الأمريكي ستتركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ويلتقي بلينكن في الرياض نظرائه من عدة دول خليجية وأوروبية لبحث خطط إعمار غزة بعد الحرب، وسيعقد اجتماعًا أشمل مع نظرائه من 5 دول عربية هي “السعودية ومصر وقطر والإمارات والأردن” لإجراء المزيد من النقاش حول شكل الحكم في القطاع بعد الحرب.

ويواصل بلينكن جولته بعد زيارة السعوديو، بزيارة الأردن وإسرائيل تستمر جولته الشرق أوسطية حتى الأربعاء المقبل.