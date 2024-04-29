الين يقفز مقابل الدولار مع محاولات لدعم العملة اليابانية

ارتفع الين الياباني مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، فيما يشير متداولون إلى تدخل كثيف من الحكومة اليابانية لدعم العملة المحلية.

ولجأت السلطات في اليابان لبيع الدولار من قبل بنوك يابانية بعد أن انخفضت العملة إلى أدنى مستوياتها في 34 عاما في وقت سابق من اليوم، لينخفض الدولار إلى 155.25 ين في حركتين مفاجئتين نقلته من مستوى 160.245 إلى حوالي 158 ثم أقل بعد ذلك.

وبحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الين 155.86 ين مرتفعا 1.6% في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان.

يأتي التدخل قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مدار يومي 30 أبريل/نيسان والأول من مايو أيار، إذ يتوقع المستثمرون بالفعل تأخير تخفيضات أسعار الفائدة الاتحادية بعد أن أظهرت عدة بيانات للتضخم أن لا يزال مرتفعا ومع تأكيد مسؤولين من بيهم رئيس المجلس جيروم باول بأن حتى خطط تأخير الخفض تعتمد على البيانات.

وقال سيم موه سيونغ الخبير الاستراتيجي في قطاع العملات في بنك سنغافورة “الانخفاض المفاجئ والحاد في سعر الدولار مقابل الين يجتاز اختبار البطة. فإذا كان (الشيء) يبدو مثل البطة ويسبح مثل البطة فمن المرجح أنه بطة. يبدو أننا نشهد تدخلا (في العملة)”.

وكانت الأسواق تترقب تدخلا من جانب السلطات اليابانية لاحتواء انخفاض الين الذي هبط بنحو 11% تقريبا هذا العام.

وتحرك الين نحو 3.5 ين بين 158.445 و154.97 يوم الجمعة مع تعبير المتداولين عن خيبة أملهم بعد أن أبقى بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير، كما أنه لم يقدم مؤشرات تذكر بشأن خفض مشترياته من سندات الحكومة اليابانية، وهي خطوة ربما كانت ستساعد في الحد من تراجع الين.

وتسببت حركة الين في ارتفاع اليورو والإسترليني لكنهما ظلا بالقرب من النطاقات التي سجلاها خلال جلسة متقلبة يوم الجمعة. وبلغ الإسترليني 1.2541 دولار مرتفعا 0.4%.