وزير الصناعة: نهتم بالاستفادة من التكنولوجيا في نمو قطاع الصناعة والتعدين

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض اليوم الاثنين، إن المملكة تطور القدرات الصناعية وتهتم بالاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو في قطاع الصناعة والتعدين.

وأضاف أن المملكة، تعمل على توفير مزيد من الحلول التي يتم تطويرها لخفض مستويات الطاقة المستخدمة، ضمن خطة خفض انبعاثات الكربون.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الواقع الافتراضي يزيد من مستوى التعلم بنسبة 80%.

وتابع قائلا: “التحول التكنولوجي الذي شهدته الصناعة في العالم في 25 عاماً الماضية، يصب في مصلحة السعودية”.

وأشار إلى أن اعتماد التقنيات سيسمح لأصحاب الأعمال بأن يكونوا منتجين فعالين وبتكلفة منخفضة، وأن المملكة جاهزة لتبني التكنولوجيا، سواء من حيث البنية التحتية المادية أو الرقمية، بالإضافة إلى برامج التدريب المتنوعة.