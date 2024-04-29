واتساب تختبر الاتصال بالأرقام غير المسجلة

تقوم خدمة واتساب للتراسل الفوري حالياً بتجربة ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، حيث تُسهّل على المستخدمين إجراء المكالمات بواجهة خاصة دون الحاجة إلى تسجيل رقم الشخص الآخر في جهات الاتصال، كما تُتاح مزيد من الخصوصية لميزة المجتمعات.

ووفقًا لتقرير نُشر على موقع WABetaInfo، يُختبر واتساب حالياً ميزة تُمكن المستخدمين من عرض واجهة رقمية للاتصال تُشبه تطبيق الهاتف الخاص بإجراء المكالمات على الهواتف الذكية.

وبفضل هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من كتابة رقم الشخص الذي يرغبون في محادثته مباشرة دون الحاجة لتسجيل الرقم أولاً في جهات الاتصال.

وهذه الميزة الجديدة متاحة حالياً على النسخة التجريبية من واتساب لنظام الأندرويد تحت رقم الإصدار 2.24.9.28.

وتسعى واتساب من خلال هذه الميزة لتبسيط تجربة المستخدمين بشكل أكبر من الوضع الحالي.

وفي الوضع الحالي، يمكن للمستخدمين الضغط على رقم الهاتف الذي يتلقونه في محادثة مع شخص آخر لإجراء محادثة نصية أو مكالمة، أو إضافة الرقم إلى قائمة جهات الاتصال.

ووفقًا لتسريب داخلي آخر من نسخة واتساب التجريبية على أندرويد رقم 2.24.9.27، تعمل واتساب على ميزة جديدة للمجتمعات، تتيح للمديرين تحويل “المجتمعات” الخاصة بهم إلى مساحة خاصة لا يمكن البحث عنها أو اكتشافها إلا من قبل القائمين عليها.

وهذه الميزة أيضًا تمكن مديري المجتمعات من تحديد من يمكنه الانضمام إليها مباشرة من خلال دعوات مباشرة.

ويعمل واتساب بجدية على تحسين تجربة المستخدمين باستمرار، حيث أطلقت تحديثًا لمستخدميها على الهواتف الذكية في منتصف أبريل، يُسهّل تصنيف المحادثات ويجعل وصول المستخدمين إلى مجموعات الدردشة والرسائل غير المقروءة أسرع وأسهل.

ووفقًا للبيان الرسمي من شركة “ميتا”، التي تمتلك واتساب، يضيف التحديث الجديد 3 تبويبات في صورة أزرار بيضاوية بيضاء اللون إلى صدارة قائمة المحادثات على الشاشة الرئيسية للتطبيق.

فالأولى منها هي “الكل”، حيث تُظهر جميع المحادثات وفقًا لترتيبها الزمني لأحدث الرسائل.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التحديث تبويبين آخرين؛ التصنيف الثاني هو “المحادثات المثبتة”، حيث يمكن للمستخدم تثبيت المحادثات المهمة لديهم لسهولة الوصول إليها.

والتصنيف الثالث هو “غير مقروءة”، حيث يظهر المحادثات التي تحتوي على رسائل غير مقروءة أو التي لم يتم فتحها بعد. ويتمثل التبويب الرابع في “المجموعات”، ويعرض المحادثات الجماعية.