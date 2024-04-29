طبيبة روسية: عدم تناول وجبة الإفطار يزيد من خطر الجلطات الدماغية

كشفت دراسة روسية حديثة عن وجود صلة وثيقة بين تخطي وجبة الإفطار بانتظام وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وحذرت الدكتورة كسينيا يوروسلانوفا، مديرة مختبر شيخوخة القلب والأوعية الدموية في المركز الروسي لبحوث الشيخوخة، من مخاطر تخطي وجبة الإفطار، مشيرةً إلى أن ذلك يؤدي إلى إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول، المعروف باسم “هرمون التوتر”.

وأوضحت يوروسلانوفا في تصريحات لصحيفة “إزفيستيا” الروسية، أن هرمون الكورتيزول ذو الطبيعة الستيرويدية يُسبب الالتهاب ويحفز نمو لويحات تصلب الشرايين، ممّا يُؤدّي بدوره إلى تفاقم مشكلات القلب والأوعية الدموية.

وبالإضافة إلى ذلك، حذرت يوروسلانوفا من تناول وجبة العشاء بعد الساعة الثامنة مساءً، مؤكدةً على أنّ ذلك يُزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

ومع ذلك، أشارت الطبيبة إلى أنّ الأشخاص الذين يمارسون الصيام المتقطع أو يصومون خلال شهر رمضان، ممّا يتضمن تخطي وجبات الطعام، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت يوروسلانوفا أنّ هذا الأمر قد يبدو متناقضًا للوهلة الأولى، لكنّ آليات مختلفة تعمل في الجسم بشكل أساسي اعتمادًا على سبب تخطي الوجبات.

ففي حالة تخطي الوجبات بشكل منتظم بسبب ضيق الوقت أو غيره من الأسباب، فإنّ الجسم يفرز هرمون الكورتيزول، أمّا في حالة اتباع نظام غذائي متقطع أو الصيام بوعي، أي أنّ الشخص يستعد عقليًا وجسديًا لتخطي وجبات الطعام، فإنّ الجسم يُنشّط آليات تمنع تكوين لويحات تصلب الشرايين.

وشددت يوروسلانوفا على ضرورة الاهتمام بتناول الوجبات الرئيسية، وخاصةً وجبة الإفطار، مع الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.