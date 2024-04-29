موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره فالنسيا مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب مونتجويك أحداث مباراة برشلونة مع نظيره فالنسيا في الجولة الثالثة والثلاثين من الليجا.

ويتواجد فريق برشلونة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن جيرونا المتواجد بالوصافة، وخاض البارسا 32 مباراة، حيث فاز في 21 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر في 4 مرات.

وفي المقابل يحتل فالنسيا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 47 نقطة في رصيده، حيث فاز في 13 مباراة، وتعادل في 8 مواجهات، بينما خسر في 11 لقاء.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم:

وتُذاع أحداث مباراة برشلونة وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر beIN sports HD1.

جدير بالذكر أن أخر مباراة جمعت بين برشلونة وفالنسيا كانت في الدوري الإسباني، بالجولة السابعة عشر، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.