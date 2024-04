جوارديولا.. رقم تاريخي لـ”الفيلسوف” في الدوري الإنجليزي

حقق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، رقمًا تاريخًا مع الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد خوض مباراة نوتنجهام فورست التي أقيمت أمس الأحد.

وفاز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد في الجولة الخامسة والثلاثين من البريميرليج.

ووصل جوارديولا إلى المباراة رقم 300 مع مانشستر سيتي، بعد مباراة نوتنجهام فورست.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال المتصدر، وخاص المان سيتي 34 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، بينما خسر في 3 مواجهات.

ويتبقى لفريق مانشستر سيتي مباراة مؤجلة أمام نظيره توتنهام، في حالة الفوز بها سيتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ووصل بيب جوارديلا إلى المباراة رقم 300 مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وأصبح واحدًا من ضمن خمس مدربين وصلوا لهذا الرقم.

وحقق جوارديولا رقمًا تاريخًا مع مانشستر سيتي، حينما فاز في 221 من 300 مباراة، متفوقًا على أربعة مدربين وفقًا لما نشره الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، فيما تعادل في 41 مباراة، وتعرض للهزيمة في 38 مواجهة، بينما حقق 704 نقطة مع الفريق.

نجح جوارديولا في تصدر قائمة المدربين الأكثر فوزًا في الدوري الإنجليزي، فيما يحل البرتغالي جوزيه مورينيو في المركز الثاني برصيد 189 فوزًا.

بينما يأتي الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول في المركز الثالث في المدربين الأكثر فوزًا برصيد 188 مباراة مع الريدز، ويحل الأسكتلندي السير أليكس فيرجسون في المركز الرابع برصيد 183 فوزًا، فيما يتواجد مدرب آرسنال الفرنسي أرسين فينجر في المركز الأخير برصيد 180 مباراة فوزًا.

Pep Guardiola is one of one ☝️ pic.twitter.com/KKOzfwLK4c

— Premier League (@premierleague) April 28, 2024